الرئيس السوري يدعو لتحرك سريع لحماية الشعب الفلسطيني

أكد الرئيس السورى بشار الأسد ضرورة التحرك السريع على المستويين العربي والإسلامي لحماية الشعب الفلسطيني ولا سيما في قطاع غزة، ووقف الغارات الإسرائيلية التي تستهدف الأطفال والنساء.

جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية بين الرئيس بشار الأسد والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لبحث تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة،حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" اليوم /الخميس/.

وأكد الرئيسان موقفهما الداعم للشعب الفلسطيني في مواجهته لما يتعرض له من جرائم، ومقاومته المشروعة للدفاع عن قضيته العادلة، واستعادة حقوقه المغتصبة.

