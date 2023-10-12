أمريكا والإمارات تؤكدان أهمية ضمان وصول المساعدات إلى المتضررين من التصعيد في غزة

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين والمتضررين من التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

جاء ذلك، حسب ما نشره البيت الأبيض في بيان عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الخميس، خلال مكالمة هاتفية؛ لمناقشة تطورات الأوضاع التي تشهدها المنطقة.

وناقش الجانبان - خلال الاتصال - تاريخ العلاقات بين دولة الإمارات والولايات المتحدة والتزام الولايات المتحدة الثابت بالسلام والأمن في المنطقة.

واتفق الزعيمان على البقاء على اتصال وثيق سواء بشكل مباشر أو من خلال فريقيهما.