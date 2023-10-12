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الخميس 12 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الصحة الفلسطينية: إسرائيل ترفض دخول أطباء من الضفة أو مصر إلى غزة

المصابون في غزة
المصابون في غزة
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، نقلا عن فضائية العربية، في نبأ عاجل لها، أن إسرائيل ترفض دخول أطباء من الضفة أو مصر إلى قطاع غزة.

وحذرت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم، من أن الأدوية والمعدات الطبية المتوفرة والوقود على وشك النفاد.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، إن المستشفيات في غزة، في حال إشغال تام لقدراتها السريرية، وبات الجرحى والمرضى يفترشون الأرض.

وحمل بيان صادر عن وزارة الصحة "الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الجرحى والمرضى بسبب إنهاكه للمنظومة الصحية وإضعاف قدراتها خلال الحصار والعدوان المتواصل على قطاع غزة".

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قصف غزة اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي الأراضي الفلسطينية
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