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الخميس 12 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

بوتين يعلق على مخطط تهجير أهالي غزة إلى سيناء

بوتين
بوتين
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شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على أنه من الضروري عدم السماح بتوسيع نطاق النزاع في غزة، لأنه لو حدث هذا سيؤثر على الوضع الدولي بأكمله وليس المنطقة فقط.

وعن تهجير أهالي غزة إلى سيناء، أوضح بوتين في تصريحات منشورة: "من الصعب التعليق على هذا الأمر.. إنها الأرض التي يعيش عليها الفلسطينيون.. إنها أرضهم التاريخية..وأكثر من ذلك كان من المخطط إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وبرأيي أن مثل هذه الدعوات لا تؤدي إلى إحلال السلام".

وتابع أن إرسال أمريكا أكبر حاملة طائرات للمياه المقابلة لإسرائيل لا معنى له من حيث الجوانب العسكرية.

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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غزة سيناء
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