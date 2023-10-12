اليوم.. المنتخب الوطني يواجه زامبيا وديًا بالإمارات

يواجه المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، نظيره منتخب زامبيا وديًا، اليوم الخميس، وذلك ضمن استعدادات المنتخب الوطني لخوض نهائيات بطولة أمم أفريقيا وتصفيات كأس العالم.



تنشر «البوابة نيوز» موعد والقنوات الناقلة لمباراة المنتخبين اليوم، والتي تقام بدولة الإمارات الشقيقة.

تنطلق صافرة مباراة منتخب مصر وزامبيا الودية، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة ، وذلك على ستاد "هزاع بن زايد" في دولة الإمارات.

شارك في التدريب الخاص بالفراعنة ٢٥ لاعبًا ممن تم اختيارهم للمعسكر وهم: محمد الشناوي، محمد صبحي، محمد أبو جبل، محمد هاني، عمر كمال، محمد حمدي، أحمد فتوح، على جبر، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، أحمد سامي، طارق حامد ومروان عطية، أحمد سيد زيزو، أحمد نبيل كوكا، محمد النني، محمود حماده، حمدي فتحي، محمد صلاح، مصطفى فتحي، عمر مرموش، محمود تريزيجيه وحسين الشحات، مصطفى محمد، مروان حمدي.