ads
الأربعاء 11 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

طاقم حكام إماراتي لمباراة مصر وزامبيا الودية

منتخب مصر
منتخب مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن الاتحاد المصرى لكرة القدم عن اسناد طاقم تحكيم من الإمارات لإدارة مباراة غدٍ بين منتخب مصر وزامبيا الودية ضمن معسكر استعدادات المنتخب للمشاركة فى نهائيات بطولة أمم أفريقيا وتصفيات كاس العالم.
وجاء الطاقم كالتالى: أحمد عيسى درويش حكم ساحة ويعاونه كل من سبت عبيد وسعيد المرزقى ويحيى الملا حكم رابع بينما على تقنية الفار محمد عبيد خادم وأحمد الراشدى.

شارك في التدريب ٢٥ لاعبًا ممن تم اختيارهم للمعسكر وهم: محمد الشناوي، محمد صبحي، محمد أبوجبل، محمد هاني، عمر كمال، محمد حمدي، أحمد فتوح، على جبر، ياسر إبراهيم، محمد عبدالمنعم، أحمد سامي، طارق حامد ومروان عطية، أحمد سيد زيزو، احمد نبيل كوكا، محمد النني، محمود حماده، حمدي فتحي، محمد صلاح، مصطفي فتحي، عمر مرموش، محمود تريزيجيه وحسين الشحات، مصطفي محمد، مروان حمدي.

ads
منتخب مصر البرتغالي روي فيتوريا 3 حكام اماراتي ودية زامبيا
ads