طاقم حكام إماراتي لمباراة مصر وزامبيا الودية

أعلن الاتحاد المصرى لكرة القدم عن اسناد طاقم تحكيم من الإمارات لإدارة مباراة غدٍ بين منتخب مصر وزامبيا الودية ضمن معسكر استعدادات المنتخب للمشاركة فى نهائيات بطولة أمم أفريقيا وتصفيات كاس العالم.

وجاء الطاقم كالتالى: أحمد عيسى درويش حكم ساحة ويعاونه كل من سبت عبيد وسعيد المرزقى ويحيى الملا حكم رابع بينما على تقنية الفار محمد عبيد خادم وأحمد الراشدى.

شارك في التدريب ٢٥ لاعبًا ممن تم اختيارهم للمعسكر وهم: محمد الشناوي، محمد صبحي، محمد أبوجبل، محمد هاني، عمر كمال، محمد حمدي، أحمد فتوح، على جبر، ياسر إبراهيم، محمد عبدالمنعم، أحمد سامي، طارق حامد ومروان عطية، أحمد سيد زيزو، احمد نبيل كوكا، محمد النني، محمود حماده، حمدي فتحي، محمد صلاح، مصطفي فتحي، عمر مرموش، محمود تريزيجيه وحسين الشحات، مصطفي محمد، مروان حمدي.