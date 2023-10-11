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الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

ننشر تفاصيل جناز القمص سمعان ابراهيم كاهن دير القديس سمعان الخراز

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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رحل عن عالمنا اليوم القمص سمعان ابراهيم كاهن دير القديس سمعان الخراز بالمقطم، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحيحة منذ أسابيع نقل أثرها إلي مستشفى الحياة بمصر الجديدة، وكان قد تم وضع القمص سمعان تحت جهاز التنفس الصناعي قبل اسبوعين؛ 
ونشر دير القديس سمعان الخراز بالمقطم تفاصيل الجنازة:

من ٨ ص الى ١٠ ص صلاة القداس الالهى.
 من ۱۰ ص الى ٢ ظهرًا القاء نظرة الوداع 
من 2 ظهرًا إلى 3.30 عصرًا صلاة الجنازة 
من 3.30 عصرًا دفن الجثمان الطاهر بالمقر المخصص له بدير القديس سمعان الدباغ

 

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