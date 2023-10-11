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الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

اتحاد الشلل الدماغي يعلن موعد انطلاق بطولة الجمهورية للسباحة

بطولة الجمهورية للسباحة
بطولة الجمهورية للسباحة CP
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تنطلق يوم السبت المقبل ، أول بطولات الاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي، للموسم الرياضي 2023- 2024، من خلال بطولة الجمهورية للسباحة CP بمشاركة 98 لاعب ولاعبة بالمركز الأولمبي بالمعادي.

تقدمت 21 هيئة بإستمارات المشاركة في البطولة، التي تحظى بأهمية كبيرة من جانب الاتحاد.

ومن المقرر اختيار عناصر منتخب مصر المشارك، في دورة الألعاب العالمية خلال الفترة من 1-9 ديسمبر 2023 بتايلاند تحت رعاية الاتحاد الدولي للإتاحة الرياضية.

وأعرب أحمد آدم رئيس الاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي، عن سعادته بعودة الموسم الجديد لبطولات الاتحاد.

وقال أدم، إنه يتمني أن يكون الموسم الجديد بداية خير لتحقيق نتائج جيدة في جميع الالعاب، وأفراز عناصر جديدة لتمثيل منتخب مصر في البطولات الافريقية والدوليه.

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أحمد أدم بطولة الجمهورية للسباحة CP اللاعبين ذوي الشلل الدماغي
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