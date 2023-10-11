رئيس الوزراء التايلاندي يبدأ زيارة رسمية لماليزيا لإجراء مباحثات لتعزيز العلاقات

بدأ رئيس الوزراء التايلاندي سريثا تافيسين اليوم "الأربعاء"، زيارة رسمية إلى ماليزيا، تستغرق يومين.

وذكرت وزارة الخارجية الماليزية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الماليزية - أن "سريثا" سيعقد اجتماعا ثنائيا مع نظيره الماليزي أنور إبراهيم لإعادة تقييم تقدم العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات التجارة والاستثمار وأمن الحدود، فضلا عن مناقشة سبل استكشاف مجالات جديدة للتعاون تشمل الأمن السيبراني، والإقتصاد الرقمي، والإقتصاد الأخضر، وفقا للبيان.

وأضاف: "أن وزارة الخارجية واثقة من أن الزيارة ستعزز العلاقات الوطيدة القائمة بين البلدين اللذين يعتبران جارين وشريكين وثيقين في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)".

وأضاف البيان أنه يتوقع - أيضا - أن يتبادل الزعيمان وجهات النظر حول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات المصالح المشتركة.

وأفاد البيان، أنه من المقرر أن يقابل سريثا الملك الماليزي السلطان عبد الله رعاية الدين المصطفى بالله شاه.

وتعد تايلاند سابع أكبر شريك تجاري لماليزيا على مستوى العالم، وثالث أكبر شريك تجاري بين دول آسيان، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بينهما 122.03 مليار رنغيت ماليزي (أو ما يعادل 27.75 مليار دولار أمريكي) في عام 2022م بزيادة قدرها 17.9 بالمئة مقارنة بـ97.55 مليار رنغيت (أو ما يعادل 23.54 مليار دولار في 2021).