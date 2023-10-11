صور تذكارية لنقيب الصحفيين ومجلس النقابة مع فرقة كورال عباد الشمس الفلسطيني

التقط خالد البلشي نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة "هشام يونس وكيل النقابة، محمود كامل، حسين الزناتي، محمد الجارحي، دعاء النحار، جمال عبدالرحيم السكرتير العام، صور تذكارية مع فرقة كورال عباد الشمس الفلسطيني، عقب القائها فاصل من الأغاني الوطنية الفلسطينية، على مسرح نقابة الصحفيين، خلال فقرة ضمن برنامج يوم التضامن مع طوفان الأقصى الذي نظمته نقابة الصحفيين.

كانت نقابة الصحفيين قد أقامت اليوم (الأربعاء)، يومًا تضامنيًّا مع الشعب الفلسطيني البطل، ضد جرائم آلة الحرب والقتل الصهيونية المتوحشة، التى تسفك دماء شعب أعزل، وتقصف بيوت المدنيين، وتقتل الشيوخ والنساء والأطفال، وتستهدف المستشفيات بهمجية تليق بسارقي الأوطان، ممن يدافع عن أرضه المحتلة، ووطنه المسلوب.

بدأ اليوم التضامني في الثالثة عصرًا، وشارك الصحفيون خلاله فى الفعاليات التالية: