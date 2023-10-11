صور تذكارية لنقيب الصحفيين ومجلس النقابة مع فرقة كورال عباد الشمس الفلسطيني

التقط خالد البلشي نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة "هشام يونس وكيل النقابة، محمود كامل، حسين الزناتي، محمد الجارحي، دعاء النحار، جمال عبدالرحيم السكرتير العام، صور تذكارية مع فرقة كورال عباد الشمس الفلسطيني، عقب القائها فاصل من الأغاني الوطنية الفلسطينية، على مسرح نقابة الصحفيين، خلال فقرة ضمن برنامج يوم التضامن مع طوفان الأقصى الذي نظمته نقابة الصحفيين.
كانت نقابة الصحفيين قد أقامت اليوم (الأربعاء)، يومًا تضامنيًّا مع الشعب الفلسطيني البطل، ضد جرائم آلة الحرب والقتل الصهيونية المتوحشة، التى تسفك دماء شعب أعزل، وتقصف بيوت المدنيين، وتقتل الشيوخ والنساء والأطفال، وتستهدف المستشفيات بهمجية تليق بسارقي الأوطان، ممن يدافع عن أرضه المحتلة، ووطنه المسلوب.
بدأ اليوم التضامني في الثالثة عصرًا، وشارك الصحفيون خلاله فى الفعاليات التالية:
- تأريخ ما يتعرض له الشعب الفلسطيني المقاوم من جرائم وحشية وهجمات بربرية بتدوين رسائل مكتوبة للمقاومة الفلسطينية والشهداء في "دفتر تضامن"، وكذلك إشعال الشموع.
- افتتاح معرض للصور والكاريكاتير عن القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني المقاوم، وجرائم الصهاينة المحتلين.
- مؤتمر صحفى للإعلان عن الإجراءات، التى تتخذها نقابة الصحفيين لدعم الأشقاء فى غزة، وكلمتين لنقيب الصحفيين، وممثل سفارة دولة فلسطين.
- عرض فيلم قصير من إعداد التلفزيون الفلسطيني يلخص الأحداث الجارية.
- فقرة شعرية للشاعر الفلسطيني فايق أبوعوكل، والشاعر المصري أحمد عبادى.
- فقرة مع كورال عباد الشمس الفلسطيني، وفاصل من الأغاني الوطنية الفلسطينية.