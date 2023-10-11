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الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

عاجل.. إعلان نتيجة مسابقة الـ 30 ألف معلم في الدقهلية

ناصر شعبان وكيل وزارة
ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية
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أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة الدقهلية ، مساء اليوم الأربعاء، الأسماء النهائية للناجحين في مسابقة الـ 30 ألف معلم للمتقدمين من ابناء المحافظة بعد اعتماد الدكتور رضا حجازي،  وزير التربية والتعليم  النتيجة مطلع الأسبوع الحالي.
وقال ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، أنه جرى إعلان أسماء المقبولين عبر الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية.
وتتيح البوابة نيوز خدمة الاطلاع على نتيجة المسابقة للمتقدمين من ابناء محافظة الدقهلية عبر  رابط خاص بالنتيجة.

وأضاف أنه سوف يتم إعلان التعليمات الخاصة باستكمال إجراءات المقبولين على الموقع الرسمي لمعرفة النتيجة ادخل على الرابط التالي http://edudk.net/jobdkend

 

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