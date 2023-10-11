المنتخب الأوليمبي يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة الأردن وديا

يختتم منتخب مصر الأولمبي، بقيادة البرازيلي ميكالي مساء اليوم الأربعاء، تدريباته لمباراته الودية أمام نظيره الأردني، المقرر لها التاسعة مساء غد الخميس، وذلك في إطار استعدادات الفراعنة الشباب للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

ومن المقرر، أن يخوض المنتخب الأولمبي مرانًا خفيفًا على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، بجانب فقرة خططية لتحفيظ اللاعبين بعض الجمل التكتيكية التي ينوي ميكالي تنفيذها خلال مباريات الفريق المقبلة.

ويتواجد مع المنتخب الاوليمبي محمد بركات عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة والمشرف علي المنتخب الأولمبي.