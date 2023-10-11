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الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

المنتخب الأوليمبي يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة الأردن وديا

المنتخب الاوليمبي
المنتخب الاوليمبي
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يختتم منتخب مصر الأولمبي، بقيادة البرازيلي ميكالي مساء اليوم الأربعاء، تدريباته لمباراته الودية أمام نظيره الأردني، المقرر لها التاسعة مساء غد الخميس، وذلك في إطار استعدادات الفراعنة الشباب للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

ومن المقرر، أن يخوض المنتخب الأولمبي مرانًا خفيفًا على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، بجانب فقرة خططية لتحفيظ اللاعبين بعض الجمل التكتيكية التي ينوي ميكالي تنفيذها خلال مباريات الفريق المقبلة. 

ويتواجد مع المنتخب الاوليمبي محمد بركات عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة والمشرف علي المنتخب الأولمبي.

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المنتخب الأوليمبي المصري يختتم تدريباته مواجهة الاردن وديا
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