جلسة عامة للبرلمان العربي السبت المقبل بمقر الجامعة العربية

يعقد البرلمان العربي يوم السبت المقبل، الجلسة الأولى من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، برئاسة رئيس البرلمان عادل العسومي.

وعقدت هيئة مكتب البرلمان العربي اجتماعا اليوم الأربعاء، برئاسة العسومي، بمقر الأمانة العامة للبرلمان في القاهرة؛ لمناقشة البنود المدرجة على جدول أعمال الجلسة واستعدادات البرلمان العربي لدور الانعقاد الجديد، إضافة إلى جهود البرلمان العربي خلال الفترة الماضية ونشاطه المكثف على المستويات العربية والإقليمية والدولية، وذلك في إطار حرصه على تعزيز الحضور البرلماني العربي والدفاع عن القضايا العربية أمام كل المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

كما تطرق الاجتماع لعدد من القضايا المهمة المرتبطة بخطة عمل البرلمان العربي خلال الفترة القادمة.

يأتي هذا الاجتماع للتحضير لأعمال الجلسة العامة للبرلمان العربي يوم السبت المقبل، ومناقشة تطورات الأحداث الجارية في فلسطين.