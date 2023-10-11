بيروت إلى نهائي البطولة العربية للسلة وينتظر الفائز من الأهلي وسلا المغربي

تأهل فريق بيروت اللبناني إلى نهائي البطولة العربية للأندية لكرة السلة للمرة الثالثة في تاريخه بعد الفوز على الكويت الكويتي حامل اللقب في نصف النهائي.

وتغلب بيروت اللبناني على الكويت الكويتي مساء اليوم على صالة الغرافة في نصف نهائي البطولة العربية للأندية في نسختها الـ35 المقامة حاليا في قطر.

وسيلتقي بيروت اللبناني في نهائي البطولة العربية للأندية للسلة غدا في الساعة 6.30 مساء الخميس مع الفائز من المباراة الثانية التي ستجمع بين الأهلي وسلا المغربي.

وبهذا الفوز يثأر فريق بيروت اللبناني من هزيمته في نصف نهائي النسخة الماضية من البطولة العربية بعد خسارته أمام الكويت الكويتي العام الماضي بنتيجة 74-84.

وسبق لفريق بيروت اللبناني أن تأهل إلى نهائي البطولة العربية للأندية للسلة مرتين من قبل أمام الاتحاد السكندري في نسختي 2018 و2019، لكنه خسر اللقب أنذاك.

جدير بالذكر أن الكويت الكويتي هو حامل لقب النسخة الماضية من البطولة العربية للأندية للسلة.