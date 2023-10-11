تريزيجيه: مستوى المنتخبات الأفريقية قوي.. وسنبذل قصارى جهدنا لحصد اللقب

قال محمود تريزيجيه، لاعب المنتخب الوطني، إن مباراتي الفراعنة مع زامبيا والجزائر وديا، قويتان للغاية، مضيفا “نسعي للنجاح في هذا التحدي”.

وتابع لاعب الفراعنة خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة زامبيا، المقرر إقامتها غدا: “مستوى المنتخبات في افريقيا بات قوي، سنبذل كل مالدينا للفوز بلقب امم افريقيا بكوت ديفوار”.

شارك في تدريب منتخب مصر للمباراة الـ٢٥ لاعبا المختارين للمعسكر وهم : محمد الشناوي، محمد صبحي، محمد أبوجبل، محمد هاني، عمر كمال، محمد حمدي، أحمد فتوح، على جبر، ياسر إبراهيم، محمد عبدالمنعم، أحمد سامي، طارق حامد و مروان عطية، أحمد سيد زيزو، احمد نبيل كوكا ، محمد النني، محمود حماده، حمدي فتحي، محمد صلاح، مصطفي فتحي، عمر مرموش، محمود تريزيجيه و حسين الشحات، مصطفي محمد، مروان حمدي .