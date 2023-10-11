الصحفيين: لجنة دائمة لفلسطين وفتح باب التبرع بالمال والدم تضامنًا مع غزة

بدأ الاحتفال التضامني الذي تنظمه نقابة الصحفيين بعزف السلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية والسلام الوطني لدولة فلسطين، كما وقف الحاضرون دقيقة حداد على أرواح شهداء العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة منذ بدء عملية طوفان الأقصى.

ألقى الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، كلمة أكد فيها أننا امام استعادة للقضية الفلسطينية، مشيرا الى أن هذه رسالة تحية محدودة من نقابة الصحفيين المصريين للشعب الفلسطيني البطل الذي يتعرض لاقسى أنواع الهمجية، ومجتمع دولي يتحدث عن الحرية ثم يصمت امام جرائم بحق شعب وعندما يقوم للمقاومة يدينه.

وواصل البلشي: مجلس نقابة الصحفيين يعلن تشكيل لجنة دائمة للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ترصد العدوان والانتهاكات وتتواصل نغ كل الجهات التي تدافع عن حق الفلسطينيين وتطالب بكل المطالب المشروعة للشعب الفلسطيني.

وتابع: المقاومة حق وستظل الحق. الامثل لكل شعب يدافع عن حريتة، كما ننتصر لزملائنا الذين يواجهون الموت على خط النار لنقل الحقيقة، واقمنا مجموعة فعاليات منها اعادة تتفعيل الحساب المخصص لدعم الاشقاء في فلسطين وبمجرد الاعلان عن ذلك بدا الكثير من الزملاء الاعلان عن التبرع لنصرة الفلسطنيين فضلا عن التواصل مع نقابة الصحفيين الفلسطينية وزملائنا في غزة.

وتابع البلشي: لدينا ٧ صحفيين شهداء ارتقوا خلال الايام الاخيرة ضمن ٥٠ صحفيا فلسطينيا ارتقوا منذ عام 2000، مع اكثر من 40 مؤسسة اعلامية تم استهدافها، كما تم فتح باب التبرع بالدم.

كانت نقابة الصحفيين، قد نظمت منذ قليل، وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، ضد الاعتداء الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة منذ بدء عملية طوفان الأقصى التي تنفذها فصائل المقاومة الفلسطينية بقيادة كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس.

.ردد الصحفيون والمشاركون هتافات: “فلسطين عربية”، و"تسقط تسقط إسرائيل"، و"المقاومة فلسطينية"، وبدأ اليوم التضامني بمعرض كاريكاتير لمجموعة متميّزة من الرسّامين، يُعبر عن القضية الفلسطينية.