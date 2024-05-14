في نطاق القاهرة ومطروح.. سقوط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات قيمتها 4 ملايين جنيه

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديريتى أمن (القاهرة ، مطروح) قيام عدة عناصر إجرامية بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها.. وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم على النحو التالى :-



ضبط (عنصرين إجراميين) بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة ، وبحوزتهما (5,300 كيلو جرام لمخدر الآيس "الشابو" – كمية لمخدرى "الأفيون ، والحشيش" – بندقية خرطوش وعدد من الطلقات – مبلغ مالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى).



ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة قسم شرطة مطروح بمطروح ، وبحوزته (12300 قرص مخدر لعقار التامول – مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى)، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـأكثر من (4 ملايين جنيه تقريباً)، وعليه تم إتخاذ الإجراءات القانونية .