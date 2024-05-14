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الثلاثاء 14 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

في نطاق القاهرة ومطروح.. سقوط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات قيمتها 4 ملايين جنيه

ضبط 3 عناصر إجرامية
ضبط 3 عناصر إجرامية بنطاق محافظتى "القاهرة، مطروح" وبحوزتهم
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 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديريتى أمن (القاهرة ، مطروح) قيام عدة عناصر إجرامية بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها.. وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم على النحو التالى :-     


ضبط (عنصرين إجراميين) بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة ، وبحوزتهما (5,300 كيلو جرام لمخدر الآيس "الشابو" – كمية لمخدرى "الأفيون ، والحشيش" – بندقية خرطوش وعدد من الطلقات – مبلغ مالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى).


ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة قسم شرطة مطروح بمطروح ، وبحوزته (12300 قرص مخدر لعقار التامول – مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى)، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـأكثر من (4 ملايين جنيه تقريباً)، وعليه تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

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