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الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الفيديو سلاح مدرب الفراعنة لدراسة منتخب زامبيا

روي فيتوريا
روي فيتوريا
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حرص الجهاز الفني للمنتخب الوطني، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، على مشاهدة فيديوهات مباريات سابقة لمنتخب زامبيا قبل انطلاق المران الاخير للفراعنة استعدادا لموجهتهم غدا وديا.


وذلك للوصول إلى نقاط القوة والضعف للمنتخب المنافس، وللوقوف على خطة اللعب الخاصة بالفراعنة وتخطي المباراة بنجاح حتى وإن كانت ودية، خاصة أن البرتغالي يسعى لتقديم مباراة قوية تثبت للجماهير وجميع المنتقدين له خلال مباراة تونس أنه قادر علي تدريب منتخب بلاده.

 

شارك في تدريب منتخب مصر امس ال٢٥ لاعبا المختارين للمعسكر وهم : محمد الشناوي، محمد صبحي، محمد أبوجبل، محمد هاني، عمر كمال، محمد حمدي، أحمد فتوح، على جبر، ياسر إبراهيم، محمد عبدالمنعم، أحمد سامي، طارق حامد و مروان عطية، أحمد سيد زيزو، احمد نبيل كوكا ، محمد النني، محمود حماده، حمدي فتحي، محمد صلاح، مصطفي فتحي، عمر مرموش، محمود تريزيجيه و حسين الشحات، مصطفي محمد، مروان حمدي.

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البرتغالي روي فيتوريا منتخب مصر مباراة زامبيا
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