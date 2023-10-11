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الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

اليوم .. المنتخب يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة زامبيا غدًا

منتخب مصر
منتخب مصر
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يختتم، المنتخب الوطني الاول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا،  مساء اليوم الاربعاء تدريبه الاخير استعداداً لمواجهة نظيره منتخب زامبيا، غدا الخميس وديا. 
يأتى ذلك ضمن معسكر الفراعنة المقام حاليا بالإمارات لاستعدادات الفراعنة للمشاركة فى بطولة الامم الافريقية المقرر إقامتها في يناير المقبل بكوت ديفوار. 

شارك في تدريب منتخب مصر ال٢٥ لاعبا المختارين للمعسكر وهم : محمد الشناوي، محمد صبحي، محمد أبوجبل، محمد هاني، عمر كمال، محمد حمدي، أحمد فتوح، على جبر، ياسر إبراهيم، محمد عبدالمنعم، أحمد سامي، طارق حامد و مروان عطية، أحمد سيد زيزو، احمد نبيل كوكا ، محمد النني، محمود حماده، حمدي فتحي، محمد صلاح، مصطفي فتحي، عمر مرموش، محمود تريزيجيه و حسين الشحات، مصطفي محمد، مروان حمدي .

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منتخب مصر البرتغالي روي فيتوريا تدريباته
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