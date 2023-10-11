نائب رئيس جامعة الزقازيق يشهد حفل استقبال الطلاب بكلية التربية

شهد الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب حفل استقبال الطلاب الجدد والقدامى بكلية التربية ، تحت شعار الأخلاق أولًا (الأخلاق تربية وسلوك)، والذي يقام تحت إشراف وحضور د.فاتن فاروق عبد الفتاح عميد الكلية، وبتنظيم من اتحاد الطلاب وأسرة طلاب من أجل مصر .

جاء ذلك بحضور د. أحمد محمد سالم وكيل كلية التربية لشئون التعليم والطلاب ود.السيد أبو هاشم وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ، ود.محمد عبد الله محمد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ود.أحمد منصور مدير عام الكلبة وعدد من رؤساء الاقسام وأعضاء هيئه التدريس بالكلية.

بدأت فعاليات الحفل بالسلام الوطنى لجمهورية مصر العربية ، ثم تلاوة ما تيسر من آيات من الذكر الحكيم ، ثم فقرة إنشاد ديني ، أعقبها فقرة غنائية ، ثم فقره موسيقية مع طلاب كلية التربية النوعية .

وخلال كلمته قدم الدكتور عاطف حسين التهنئة للطلاب بمناسبة العام الدراسي الجديد والمولد النبوى الشريف والذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة ، مقدما الشكر لإدارة الكلية ودورها الهام في إعداد تخريج كوادر متميزة على قدر عال من المسئولية ولديهم مهارات الابتكار والإبداع في مختلف المجالات.

من جانبها تقدمت د. فاتن فاروق بخالص الشكر والتقدير لإدارة الجامعة لدعمها الكامل للطلاب ، مرحبة بالطلاب الوافدين من الدول العربية المختلفة ، وأعربت عن سعادتها لحصول كلية التربية على الاعتماد لبعض البرامج وفي طريقها للحصول على اعتماد باقي البرامج.

وفي ختام الحفل أهدت فاروق درع كلية التربية للدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة على حرصه لحضور حفل استقبال الطلاب الجدد والقدامى لهذا العام وجهوده فى دعم العملية التعليمية والأنشطة الطلابية.