مضبوطات بـ7.5 مليون جنيه.. نتائج حملة لاستهداف تجار المخدرات في 4 محافظات

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة حملة مكبرة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية إستهدفت عدد من التشكيلات العصابية الخطرة الذين تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة بنطاق محافظات (الجيزة – الشرقية – دمياط – مطروح).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم على النحو التالى:

ضبط (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بالشرقية، وبحوزتهم (250 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام - مبلغ مالى).



ضبط (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية") بدائرة قسمى شرطة الوراق والعجوزة بالجيزة، وبحوزتهم (210 طربة لمخدر الحشيش وزنت 21 كيلو جرام – 2 سلاح أبيض – مبلغ مالى).



ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة مركز شرطة كفر سعد بدمياط، وبحوزته (كمية لمخدر البانجو وزنت 10 كيلو جرام - كمية لمخدر الهيدرو وزنت 4 كيلو جرام – 19 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3,800 كيلو جرام – فرد خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار - مبلغ مالى – ميزان حساس – أدوات التغليف).



ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة العلمين بمطروح، وبحوزتهما (205 طربة لمخدر الحشيش وزنت 21 كيلو جرام – 10,000 قرص مخدر لعقار "التامول" - مبلغ مالى).

ضبط تشكيل عصابى مكون من (4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الحمام بمطروح، وبحوزتهم (182 طربة لمخدر الحشيش وزنت 18,500 كيلو جرام - مبلغ مالى).

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (7,445,000) جنيه تقريباً.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.