محافظ قنا يترأس الاجتماع الدورى للجنة العامة لحماية الطفل

ترأس اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، الاجتماع الدورى للجنة العامة لحماية الطفل، لمتابعة أعمال اللجنة، ودورها في حماية الأطفال المعرضين للخطر.

جاء ذلك بحضور محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، و العميد أشرف فاروق ممثلا عن مديرية أمن قنا ، و النقيب محمد المصري ممثلا عن إدارة الحماية المدنية ، و حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعى ، و الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم ، و الدكتور إبراهيم يوسف مدير عام مديرية الطب البيطرى ، وسميحة سعد مدير الوحدة العامة لحماية الطفل، و الدكتور سلمى القاضى ممثلة إدارة الأمومة والطفولة بمديرية الصحه بقنا، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن.

استمع محافظ قنا لشرح تفصيلي، حول جهود وحدة حمايه الطفل ، وأهم التوصيات التى تم إقرارها خلال الإجتماع السابق للجنة، وكذا الإجراءات التى يجب تطبيقها لتوفير المزيد من الحماية لأطفالنا في المدارس ودور الرعاية والحضانات ، وضرورة الإلتزام بشروط التراخيص بالنسبة للحضانات من حيث تطبيق اشتراطات الحماية المدنية ، وعدم استقبال أطفال أكثر من الأعداد المسموح بها ، وتكثيف التوعية بالخط الساخن رقم 16000 الخاص بتلقى بلاغات التنمر والتحرش، كما تم الإشارة إلى ضرورة مشاركة منظمات المجتمع المدني الموجودة بالقري في مساعدة لجان حماية الطفل في عملية الرصد والإبلاغ عن حالات تعرض الأطفال للخطر مثل ( ختان الإناث، الزواج المبكر، عمالة الأطفال ) .

أكد محافظ قنا أهمية توفير مناخ آمن للأطفال وتنشئتهم تنشئة صحية سليمة ، مشددا على أهمية عدم تعرض الطفل لأي نوع من مظاهر العنف سواء كان عنفا أسريا أو داخل المدارس ، لما له من تأثير سلبى على حالته النفسية ، مشيرا إلى أن ملف حماية الطفل من الملفات ذات الأولوية القصوى التي تعمل عليها المحافظة في ضوء توجهات الدولة لتوفير كامل الدعم والرعاية للأطفال المعرضين للخطر، موجها بضرورة التعامل الفوري مع أي بلاغات واردة بمقار ومكاتب حماية الطفل المتواجدة بكل الوحدات المحلية وتفعيل دورها في ممارسة المهام المنوطة بها.

وفي ختام الاجتماع قدم محافظ قنا الشكر لأعضاء اللجنة العامة لحماية الطفل ، للجهد المبذول في تقديم كافة أوجه الرعاية للأطفال المعرضين للخطر ، والعمل على مدار الساعة لحل كافة المشكلات المتعلقة بهم .