الصحفيين تنظم وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني

نظمت نقابة الصحفين، اليوم الاربعاء، وقفة تضامينة مع الشعب الفلسطيني لما يتعرض له من قصف مستمر وحصار من الكيان الصهيوني، وكذلك من قطع الماء والكهرباء، واستمرار غاراته الجوية على المناطق السكنية.

وهتف الصحفيون خلال وقفتهم التضامنية، بحضور نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة وكبار الصحفيين والشخصيات العامة، “تسقط تسقط اسرائيل.. واحنا معاكي يافلسطين".. وفلسطين عربية”.

ويذكر ان نقابة الصحفيين المصريين تقيم اليوم (الأربعاء)، يومًا تضامنيًّا مع الشعب الفلسطيني البطل، تضامنًا معه ضد جرائم آلة الحرب والقتل الصهيونية المتوحشة، التى تسفك دماء شعب أعزل، وتقصف بيوت المدنيين، وتقتل الشيوخ والنساء والأطفال، وتستهدف المستشفيات بهمجية تليق بسارقي الأوطان، الذي يدافع عن أرضه المحتلة، ووطنه المسلوب.

يبدأ اليوم التضامني في الثالثة عصرًا، ويشارك الصحفيون خلاله فى الفعاليات التالية: