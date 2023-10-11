الصحفيين تنظم وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني

نظمت نقابة الصحفين، اليوم الاربعاء، وقفة تضامينة مع الشعب الفلسطيني لما يتعرض له من قصف مستمر وحصار من الكيان الصهيوني، وكذلك من قطع الماء والكهرباء، واستمرار غاراته الجوية على المناطق السكنية.
وهتف الصحفيون خلال وقفتهم التضامنية، بحضور نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة وكبار الصحفيين والشخصيات العامة، “تسقط تسقط اسرائيل.. واحنا معاكي يافلسطين".. وفلسطين عربية”.
ويذكر ان نقابة الصحفيين المصريين تقيم اليوم (الأربعاء)، يومًا تضامنيًّا مع الشعب الفلسطيني البطل، تضامنًا معه ضد جرائم آلة الحرب والقتل الصهيونية المتوحشة، التى تسفك دماء شعب أعزل، وتقصف بيوت المدنيين، وتقتل الشيوخ والنساء والأطفال، وتستهدف المستشفيات بهمجية تليق بسارقي الأوطان، الذي يدافع عن أرضه المحتلة، ووطنه المسلوب.
يبدأ اليوم التضامني في الثالثة عصرًا، ويشارك الصحفيون خلاله فى الفعاليات التالية:
- تأريخ ما يتعرض له الشعب الفلسطيني المقاوم من جرائم وحشية وهجمات بربرية بتدوين رسائل مكتوبة للمقاومة الفلسطينية والشهداء في "دفتر تضامن"، وكذلك إشعال الشموع.
- افتتاح معرض للصور والكاريكاتير عن القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني المقاوم، وجرائم الصهاينة المحتلين.
- مؤتمر صحفى للإعلان عن الإجراءات، التى تتخذها نقابة الصحفيين لدعم الأشقاء فى غزة، وكلمتين لنقيب الصحفيين، وممثل سفارة دولة فلسطين.
- عرض فيلم قصير من إعداد التلفزيون الفلسطيني يلخص الأحداث الجارية.
- فقرة شعرية للشاعر الفلسطيني فايق أبوعوكل، والشاعر المصري أحمد عبادى.
- فقرة مع كورال عباد الشمس الفلسطيني، وفاصل من الأغاني الوطنية الفلسطينية.