محمد شوقي نائبًا للمدير الفني لقطاع الناشئين في الأهلي

قرر محمود الخطيب، رئيس نادي الأهلي، المشرف العام على الكرة، عقب اجتماعه اليوم الأربعاء مع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، وعضوية زكريا ناصف، وفي حضور حسام غالي عضو مجلس الإدارة، تعيين محمد شوقي نائبًا لبدر رجب المدير الفني لقطاع الناشئين.

جاء هذا القرار في إطار تدعيم القطاع بالكوادر الفنية المؤهلة في ظل تعدد المهام التي تحتاج إلى جهود كبيرة.

وقع الاختيار على محمد شوقي نظرًا لما يملكه من سيرة ذاتية متميزة، وتمتعه بكفاءة عالية وشهادات تدريبية ومقومات شخصية تساعد على إفراز المواهب، فضلًا عن تاريخه الكبير مع الأهلي، وتحقيقه العديد من الإنجازات عندما كان لاعبًا على المستويين المحلي والقاري.