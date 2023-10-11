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الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

العراق يعلن مقتل 3 عناصر إرهابية ويوقف 8 أخرين

قوات الأمن العراقية
قوات الأمن العراقية
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أعلنت السلطات الأمنية العراقية عن مقتل 3 عناصر إرهابية بمحافظة صلاح الدين وتوقيف 8 عناصر أخرى في محافظتي نينوى والأنبار، وذلك في إطار تعقب فلول وعصابات تنظيم داعش الإرهابي.

ووفقا لبيان صادر عن خلية الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء، أنه تحت إشراف رئيس جهاز مكافحة الإرهاب وبكمين محكم وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة تمكن أبطال الجهاز من قتل ٣ إرهابيين من عصابات داعش في محافظة صلاح الدين - قضاء طوزخرماتو.

وأكدت خلية الإعلام الأمني، أنه بناء على معلومات استخبارية دقيقة لشعبة الفرقة العاشرة التابعة إلى مديرية الإستخبارات العسكرية وبالتعاون مع استخبارات وقوة من اللواء الأربعين ومن خلال كمين محكم في منطقة النعيمية أسفر عن إلقاء القبض على ٣ متهمين بالارهاب وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب في قضاء الفلوجة والذين ينتمون إلى عصابات داعش الإرهابية ويعملون بصفة جنود في صفوف داعش، وقد تم تسليمهم إلى جهة الطلب أصوليا بعد أكمال الأجراءات اللأزمة بحقهم.
 

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تنظيم داعش الإرهابي السلطات الأمنية العراقية جهاز مكافحة الإرهاب
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