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الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

"سكاي نيوز": مخاوف من فقدان أو مقتل 17 بريطانيا في إسرائيل

المقاومة الفلسطينية
المقاومة الفلسطينية
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أفادت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، اليوم الأربعاء، بورود معلومات تفيد فقدان أو مقتل 17 مواطنا بريطانيا جراء هجوم حماس على منطقة غلاف غزة.
وذكرت الشبكة البريطانية الناطقة بالإنجليزية أنه يخشى من وفاة المفقودين جراء الهجمات، لافتة إلى أن بينهم ثلاثة أطفال، وذلك دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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بريطانيا إسرائيل غزة
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