"سكاي نيوز": مخاوف من فقدان أو مقتل 17 بريطانيا في إسرائيل

أفادت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، اليوم الأربعاء، بورود معلومات تفيد فقدان أو مقتل 17 مواطنا بريطانيا جراء هجوم حماس على منطقة غلاف غزة.

وذكرت الشبكة البريطانية الناطقة بالإنجليزية أنه يخشى من وفاة المفقودين جراء الهجمات، لافتة إلى أن بينهم ثلاثة أطفال، وذلك دون ذكر المزيد من التفاصيل.