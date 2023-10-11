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الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الاحتلال الإسرائيلي يمنع الصليب الأحمر من تقديم المساعدات لغزة

غزة
غزة
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أفادت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، بأن الاحتلال الإسرائيلي يمنع الصليب الأحمر من تقديم المساعدات لغزة.

وأكدت «القاهرة الإخبارية»، أن هناك مناشدات بإنقاذ عشرات العائلات من تحت الأنقاض في غزة.

وتابعت أنه بدأ إخلاء مستشفيات غزة من المرضى ونقلهم إلى مدارس أونروا، وأن مستشفى الشفاء في غزة يواصل استقبال المصابين رغم القصف.

ويأتي القصف الإسرائيلي المستمر منذ 5 أيام، ردا على عملية «طوفان الأقصى» التي شنها الجناح العسكري لحركة حماس، وأسفرت عن مقتل نحو 1000 إسرائيلي وإصابة نحو 2500 آخرين وفق السلطات الإسرائيلية.

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