اللجنة المنظمة لبطولة العالم البارالمبي للكرة الطائرة تزور منتخب السيدات في معسكر الإسماعيلية "صور"

تواصل اللجنة المنظمة لبطولة العالم للرجال والسيدات بالاتحاد المصرى البارالمبى للكرة الطائرة برئاسة الدكتور مصطفى صادق رئيس مجلس إدارة الاتحاد عملها بعزيمة وقوة من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد واللجنة المنظمة العليا، للانتهاء من التفاصيل، قبل انطلاق الحدث العالمي الذى تستضيفه مصر لثالث مرة فى تاريخها، والذى يقام خلال الفترة من 8 وحتى 18 نوفمبر المقبل على ملعب نادى النادى بالعاصمة الإدارية.

وقال اللواء منصور المحمدى نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري البارالمبي للكرة الطائرة، والمتحدث الرسمى للاتحاد وبطولة العالم، والمشرف على المنتخبات الوطنية، والمشرف العام على كافة اللجان العاملة فى البطولة أن اللجنة المنظمة برئاسة الدكتور مصطفى صادق رئيس مجلس إدارة الاتحاد، والدكتور أحمد منطاش أمين الصندوق ورئيس اللجنة المالية بالبطولة، وعصام شحاتة رئيس لجنة الملاعب بالبطولة، والمستشار غريب إدريس عضوا مجلس الإدارة ورئيس اللجنة القانونية، ورئيس لجنة المتابعة بالبطولة، ونادية يوسف عضوة مجلس الإدارة والمشرفة على منتخب السيدات ورئيسة لجنة المتابعة بالبطولة، والدكتورة هويدا مندى مديرة البطولة والمهندس هشام سيد نائب مدير البطولة قاموا بزيارة منتخب السيدات فى معسكره بالإسماعيلية للشد من أزر اللاعبات، والاطمئنان على جميع أحوالهن، خاصة وأن معظم اللاعبات من صغار السن ويحتجن إلى الدعم والمساندة لاكتساب الثقة بالنفس قبل إنطلاق البطولة.

وقالت نادية يوسف عضو مجلس الادارة والمشرفة على فريق السيدات أن اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة الدكتور مصطفى صادق رئيس مجلس إدارة الاتحاد اجتماعت مع الجهاز الفنى والادارى واللاعبات لحثهم على بذل أقصى جهد فى التدريبات الفنية والبدنية والمهارية للظهور بالشكل اللائق والمشرف خلال فعاليات البطولة التى يشارك فيها 12 منتخبا من مختلف دول العالم.

وأشارت نادية يوسف إلى أن الفريق يضم عناصر صغيرة السن تتراوح أعمارهن بين 15و19 عاما، تم اختيارهن ليكونن

نواة منتخب مصر فى المستقبل، والذى أطلق عليه منتخب الأمل، مشيرة إلى أن هذا المنتخب سيتم الإبقاء عليه بعد بطولة العالم لتجهيزه وإعداده للمشاركة فى البطولات القارية والعالمية خلال الفترة المقبلة.

وأضافت رئيس لجنة المتابعة أن مجلس ادارة الاتحاد طور من سياسته وادائه خلال الفترات الماضية والحالية والمستقبلية، لإعداد منتخب للسيدات من اللاعبات صغار السن، مع استمراره فى التدريب بعد البطولة طبقا لتوجيهات وزارة الشباب والرياضة بتجهيز فريق للسيدات يمثل إفريقيا خلال السنوات القادمة فى البطولات العالمية.

وقالت نادية يوسف إن معسكر منتخب السيدات تحت قيادة المدير الفني الدكتور محمد عبد الشافي، والمدرب صبري البرعي، يضم اللاعبات، إسراء أحمد، ونبيله عبد الباري، ونورا عبد الحليم، وأسماء أحمد سيد، ورجاء حسين السيد، وأسماء بدر شفيق، وهوانم حليم، وغادة حسن، وسهيله طه، وأسماء سيد، ونورهان صلاح، وزينب فوزي، وياسمين عبد العال، وسعده سيد، والشيماء خضير، وشيماء الهواري.

وأوضحت عضوة مجلس الإدارة أن البطولة يشارك فيها 19 دولة، معلنة أن البطولة مهمة للغاية نظر لأنها أحد محطات التأهيل لدورة الألعاب الأوليمبية، التى سوف تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس الصيف المقبل .

