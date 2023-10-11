محافظ دمياط تعلن شروط مسابقة المبدع الصغير

أكدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، حرص الدولة المصرية على نشر الوعى الثقافي والاكتشاف المبكر للمواهب الصغيرة وتحفيز الطاقات الإبداعية وتعزيز الانتماء الوطني، وبالتزامن مع الاحتفال بمرور 50 عاما على انتصارات أكتوبر المجيد.

وأشارت إلى أنه تم فتح باب التقدم لجائزة الدولة للمبدع الصغير في دورتها الرابعة لعام 2024م، والتي ينظمها المجلس الأعلى للثقافة تحت رعاية السيدة الفاضلة انتصار السيسي قرينة السيد رئيس الجمهورية، وذلك خلال الفترة من 1 أكتوبر الجاري وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.

وتستهدف المسابقه تشجيع المبدعين الصغار على التعبير عن انتصارات أكتوبر أو أي إنجازات أخرى فى تاريخ الدولة المصرية عن طريق" القصة القصيرة ، الشعر ، التأليف المسرحي ، الرسم ، العزف علي آلة الكمان أو التخت الشرقي أو العود أو الناي، الغناء، تصميم التطبيقات والمواقع الإلكترونية، الابتكارات العلمية".

وتنقسم الجائزة الي فئتين عمرتين ، الفئة العمرية الأولي من سن 5 وحتي 12 عام، والفئة العمرية الثانية تضم فوق سن 12 وحتي 18 سنة، ولكل فئة عمرية جائزتين لتصبح 4 جوائز في كل فرع، وتبلغ قيمة الجائزة 40 ألف جنيه.

وتتضمن شروط المسابقة، أن يكون المتقدم مصري الجنسية ، ومحمود السيرة وحسن السمعة، وألا يتجاوز سن المتقدم في أول يوم لفتح باب التقدم الوارد في الإعلان عن 18 سنة ميلادية، وأن يلتزم المتقدم بالفئة العمرية المشار إليها بالإعلان والمقسمة لمستويين، ألا يكون العمل المقدم قد سبق له الفوز بجائزة أو مسابقة أخري، كما لايحق للشخص التقدم فى أكثر من فرع حيث أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دميـاط .

و للإستعلام والاستفسار عن الجائزة و شروط المسابقة يمكن الدخول علي صفحة "جائزة الدولة للمبدع الصغير" على الفيس بوك أو الموقع الإلكتروني www.ckp.eg