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الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

التنمية المحلية تتابع جهود محافظة سوهاج لزراعة 100 مليون شجرة

زراعة 100 مليون شجرة
زراعة 100 مليون شجرة
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تابعت وزارة التنمية المحلية جهود محافظة سوهاج في زراعة الأشجار وتنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج بتسريع معدلات تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة في نطاق المحافظة، والتوسع فى زراعة الأشجار، والمساحات الخضراء، لمواجهة ظاهرة التغيرات المناخية، مشددا علي ضرورة الاهتمام بما يتم زراعته من أشجار، ومراعاة أعمال الرى والتهذيب بصفة دورية.

وقامت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمتابعة أعمال زراعة ورى الأشجار بالطرق العامة وعلي جوانب الترع التي تم تبطينها في مركز طهطا بمحافظة سوهاج .

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