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الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. تايوان تحتفل بعيدها الوطني بالموسيقى والرقص والعروض العسكرية

تايوان تحتفل بعيدها
تايوان تحتفل بعيدها الوطنى
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عرضت فضائية "يورو نيوز عربي" مقطع فيديو، لاحتفال تايوان بعيدها الوطني، وشهدت مراسم الاحتفال موسيقى ورقص وعروض عسكرية.

فيما حضرت رئيسة البلاد تساي إنغ وين مراسم الاحتفال الرسمي في العاصمة تابيه، والذي تضمن عروضا راقصة وموسيقية واستعراضات عسكرية. 

وقالت الرئيسة تساي إنغ وين: "إن من واجبها حماية سيادتنا الوطنية وطريقة الحياة الديمقراطية والحرية لسكان تايوان البالغ عددهم 23 مليون نسمة". 

فيما خرجت تصريحات من بكين تشير إلى أن تايوان التي تتمتع بالحكم الذاتي هي جزء من الصين، وكثفت في السنوات الأخيرة الضغوط العسكرية والسياسية على حكومة تايوان.

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تايوان عيدها الوطني مراسم الاحتفال عروض عسكرية الصين
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