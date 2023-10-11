بالفيديو.. تايوان تحتفل بعيدها الوطني بالموسيقى والرقص والعروض العسكرية

عرضت فضائية "يورو نيوز عربي" مقطع فيديو، لاحتفال تايوان بعيدها الوطني، وشهدت مراسم الاحتفال موسيقى ورقص وعروض عسكرية.

فيما حضرت رئيسة البلاد تساي إنغ وين مراسم الاحتفال الرسمي في العاصمة تابيه، والذي تضمن عروضا راقصة وموسيقية واستعراضات عسكرية.

وقالت الرئيسة تساي إنغ وين: "إن من واجبها حماية سيادتنا الوطنية وطريقة الحياة الديمقراطية والحرية لسكان تايوان البالغ عددهم 23 مليون نسمة".

فيما خرجت تصريحات من بكين تشير إلى أن تايوان التي تتمتع بالحكم الذاتي هي جزء من الصين، وكثفت في السنوات الأخيرة الضغوط العسكرية والسياسية على حكومة تايوان.