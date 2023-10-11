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الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تعرف على غيابات الأهلي قبل موقعة سيمبا التنزاني

لقطة أرشيفية
لقطة أرشيفية
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يواصل خماسي الأهلي المصاب عمرو السولية ومحمود متولي وصلاح محسن وكريم نيدفيد وكريم فؤاد الغياب عن مباراة فريقهم ضد سيمبا التنزاني يوم 20 أكتوبر الجاري، في افتتاح بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم، بسبب عدم الجاهزية الفنية للبعض منهم وعدم انتهاء برنامج التأهيل للبعض الآخر، بعد تعرضهم لإصابات مختلفة خلال الفترة الماضية. 

ويغيب عمرو السولية بسبب شكواه من الإصابة بمزق في العضلة الخلفية، فيما يغيب محمود متولي وكريم نيدفيد وصلاح محسن بسبب الإصابة بشد في العضلة الخلفية وكريم فؤاد من شد في العضلة الضامة.

 وأكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الأهلى، إن الحالة الطبية للثنائي المصاب كريم نيدفيد وصلاح محسن فى تحسن مستمر، موضحا أن الثنائي يؤديان حاليا مرحلة جديدة من التأهيل للتخلص من الإصابة وفق الجدول التدريبي المحدد لكل منهما.

ورغم اقتراب الرباعي السولية ومتولي ونيدفيد وصلاح من إنهاء البرنامج التأهيلي الخاص بهم، إلا أن فرص لحاق أ] منهم بمباراة سيمبا التنزاني بدوري السوبر الإفريقي صعبة، في ظل عدم جاهزية الرباعي، فيما يواصل كريم فؤاد أداء برنامجه التأهيلي بعد الإصابة التي تحتاج لفترة قبل العودة للتدريبات الجماعية. 

ويلتقي الأهلي مع سيمبا التنزاني في دار السلام 20 أكتوبر الجاري، في ربع النهائي من بطولة دوري السوبر الأفريقي (الدوري الأفريقي)، وتقام مباراة العودة بين الأهلي وسيمبا التنزاني 24 أكتوبر في القاهرة. 

يذكر أنه في حال تخطي الأهلي عقبة سيمبا سيواجه الفائز من مباراة صن داونز وبترو أتلتيكو في دور نصف النهائي.
والنصف النهائي الآخر، سيكون بين الفائز من مباراة (الوداد وأنيميا) ولقاء (الترجي ومازيمبي). 

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الأهلى عمرو السولية صلاح محسن محمود متولي كريم نيدفيد كريم فؤاد
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