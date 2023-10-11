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الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

«التنمية المحلية» تتابع فعاليات اليوم الثالث للخطة التدريبية بسقارة.. صور

مركز التنمية المحلية
مركز التنمية المحلية بسقارة
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تابعت وزارة التنمية المحلية فعاليات اليوم الثالث في الأسبوع التدريبي التاسع للخطة التدريبية بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة والذي يتضمن 5 دورات تدريبية يستفيد منها 180 متدربا من جميع المحافظات، وذلك في إطار جهود وزارة التنمية المحلية لرفع كفاءة جميع العاملين بالوزارة والمحافظات وفق أحدث البرامج التدريبية، واستمرارا لتنفيذ مركز التنمية المحلية بسقارة للخطة التدريبية للمحليات للعام المالي الحالي.


وتتضمن الخطة التدريبية في الأسبوع التاسع، دورة تدريبية جديدة لأول مرة وهي إدارة المؤسسة باستخدام أسلوب الكايزن للتطوير المؤسسي والجودة والقضاء على الفساد ودورة مجمعة لمراكز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ودورة إدماج المواطنين في عملية التخطيط والمتابعة، ويتم التدريب من خلال فريق برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ودورة برنامج إدارة المشروعات PMP والأجايل ودورة شبكات المعلومات ونظم التأمين والأمن السيبراني للأسبوع الثاني على التوالي.

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إدارة المؤسسة باستخدام أسلوب الكايزن الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر فريق برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة مركز التنمية المحلية مركز التنمية المحلية بسقارة وزارة التنمية المحلية
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