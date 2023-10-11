إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية على ارتفاع

أغلقت مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية أمس الثلاثاء، على ارتفاع، مدعومة بانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مع سعي المستثمرين إلى الأصول الآمنة، وأدى انخفاض العائدات إلى رفع الأسهم، مع استمرار قلق وول ستريت بشأن الارتفاع الأخير في أسعار الفائدة.

فقد ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 134.65 نقطة أو 0.4 % إلى 33739.30 نقطة، فيما ارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 الأوسع نطاقًا 22.58 نقطة أو 0.5 % إلى 4358.24 نقطة.

وأغلق مؤشر ناسداك المجمع على ارتفاع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا 78.61 نقطة أو 0.6 بالمئة إلى 13562.84 نقطة.

وانخفض الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات كرد فعل على الانخفاض الحاد في عوائد سندات الخزانة.

وارتفع الذهب الذي يُعد ملاذًا آمنًا، مع ارتفاع العقود الآجلة 0.6 % إلى 1875.40 دولارًا للأونصة في بورصة نيويورك المالية.