تفاصيل اليوم الأول من زيارة قداسة البابا الرعوية لميلانو وڤينيسيا

وصل قداسة البابا تواضروس الثاني والوفد المرافق له، بعد ظهر الثلاثاء، إلى مطار مالبينسا الدولي، بميلانو، في مستهل زيارته الرعوية لميلانو وڤينيسيا بإيطاليا.

كان قداسته غادر مطار القاهرة الدولي صباح اليوم، لبدء زيارته الرعوية. حيث كان في وداعه بمطار القاهرة المحاسب مجدى إسحاق رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي وعدد من قيادات المطار.



ويرافق قداسة البابا خلال الزيارة وفد يتكون من أصحاب النيافة الأنبا دانيال مطران المعادى وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا غبريال أسقف بنى سويف، والأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات، الراهب القس كيرلس الأنبا بيشوى مدير مكتب قداسة البابا.

بينما كان في استقباله في مطار مالبينسا السفيرة منال عبد الدايم القنصل العام بميلانو وطاقم القنصلية المصرية وصاحبي النيافة الأنبا أنطونيو أسقف ميلانو ورئيس دير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بميلانو، والأنبا لوقا أسقف سويسرا الفرنسية وجنوبي فرنسا، وعدد من الآباء كهنة الإيبارشية.

ومن المنتظر أن يدشن قداسة البابا خلال الزيارة كنيستين جديدتين، ويعقد عددًا من اللقاءات الرعوية مع كهنة إيبارشية ميلانو ورهبان دير القديس الأنبا شنودة بميلانو، والخدام والشمامسة والشباب والشعب بالإيبارشية ذاتها. كما تتضمن الزيارة "سيمينار" يعقده قداسته مع أساقفة أوروبا يُنَاقَش خلاله موضوع بعنوان "خدمة الكنيسة القبطية في أوروبا".

وجاءت أولى أنشطة قداسة البابا لقاءً مع مجمع كهنة ايبارشية ميلانو وزوجاتهم، حدثهم خلاله عن موضوع بعنوان "الاشتياق إلى الله" وأجاب على أسئلتهم.