تعرف على حظك في الأبراج اليوم الأربعاء 11 أكتوبر 2023

تقدم «البوابة نيوز» الأبراج اليوم الأربعاء الموافق 11 أكتوبر 2023، بحسب خبراء الفلك والنجوم.

برج الحمل

تتأكد أخيرًا أن أسلوبك في التعامل مع الآخرين وخاصة مع المقربين منك ليس سوى سلسلة من ردات الفعل التي لن توصلك إلى غاياتك، بل إنه يزيد أمورك تعقيدا! الهروب من الواقع ليس حلا ولكن عليك أن تفكر بطريقة أكثر موضوعية.

برج الثور

سيظهر أقرب أصدقائك اليوم حبه وتقديره لك من خلال احترامه وطريقة تعامله معك. لسوء حظك اليوم، كل الأمور ليست على ما يرام أو بالطريقة التي تتمناها. لن تجد تفسيرا لردود أفعالك الغريبة. لا تسمح لمشكلة صغيرة أن تعكر صفو حياتك اليوم.

برج الجوزاء

وضعك العاطفي اليوم يبدو صعبا جدا وأكثر توترا من السابق. هل أنت مستعد للتضحية من أجل من تحب؟ أنت تخشى القيام بأي خطوة إيجابية تجاه الحبيب لأنك تقلق من القيود التي ستفرض عليك بسبب هذه الخطوة. إنه الوقت المناسب للاستماع للموسيقى والبحث عن من يهتم بهذا المجال.

برج السرطان

تواجه بعض المتاعب على المستوى المهني بسبب حساسيتك المفرطة التي لا تتقبل الانتقاد، كما أنك تحتاج إلى إعادة تنظيم داخلي يضع مشاغلك واهتماماتك الأساسية في قائمة الأولويات، مما يجنبك تلقي التأثيرات السلبية التي قد يعكسها عليك محيطك العائلي.

برج الاسد

ستصطدم اليوم بعدد المهام التي لم تنجزها بعد، وربما يتسبب لك هذا الأمر في الشعور بالإحباط والاكتئاب. الأمر يتطلب التزاما منك. عزيزي الحمل، يمكنك بقليل من الانضباط والتخطيط الجيد خوض أي معركة لإنجاز أي مهمة دون الشعور بالضغط. كافئ نفسك في المساء.

برج العذراء

تركز اليوم على قضايا مالية وأعمال فنية أو ربما تهتم بالاطلاع على أحدث صيحات الموضة من الاكسسوارات والملابس والمجوهرات. قد تترك ضغوط الشريك آثارا سلبية على العلاقة بينكما. خبر محزن يقلقك ويسبب لك تعبا نفسيا.

برج الميزان

تنشغل اليوم بالأمور المالية وتخطط لمشروع جديد، ما يحتم عليك أن تكون أكثر حرصا على استشارة الآخرين قبل أن تتخذ أي قرار. تصرف بعفوية مع الحبيب حتى تقربه منك أكثر، كفاك هجوما عليه وعامله بلطف. تستعيد ذكرياتك الجميلة حيث أنك كنت من هواة ممارسة الرياضة بكثرة، فتقرر تكرار ما كنت عليه في الماضي.

برج العقرب

تعيش قصة حب جميلة وقلبك متيم بالحبيب، ولكن التوقعات غير الواقعية وغير العملية لا تفيدكما. ستؤثر بعض الأحداث غير المتوقعة على حياتك، ولكن تعاملك الجيد مع هذه الأحداث قد يمنع حدوث مشاكل عديدة. تجنب الكلام مع الحبيب فربما يكون عنيدا ويجعلك تفقد أعصابك.

برج القوس

علاقاتك بالآخرين أفضل من السابق ولكن علاقتك بالحبيب تبدو متوترة قليلا. ترى أن الحبيب لا يوفي بوعوده لك وهذا ما يقلقك. ربما سمحت له أن يتصرف بهذا الأسلوب بسبب ردود فعلك! عقلك مشغول بالتفكير في هذا الأمر. لا تتذمر فور حدوث بعض التغيرات في المساء.

برج الجدي

لا تغامر من أجل أمور تافهة، لأنها قد تنعكس عليك سلبا فتدفع ثمن اندفاعك.لا تستعجل للوصول إلى الأهداف التي حدّدتها لنفسك، فالتسرع قد يخلق لك متاعب غير متوقعة مع الشريك. تستعيد صحتك وعافيتك بعد خضوعك لجراحة دقيقة.

برج الدلو

تصوراتك واضحة جدا ولكن يجب عليك أن تحدد كمية المعلومات التي تتلقاها وتستقبلها لأنها قد تغير رأيك كل خمس دقائق طوال اليوم. تنبهر بشدة عند الاطلاع على مفاهيم جديدة وتحرص على تحليلها كافة.

برج الحوت

تفرح بعلاقة جديدة وتتمتع بأوقاتك وتلتقي بمن يثير اهتمامك وانتباهك وتكون سعيدا جدا. مسائل شخصية مربكة تشتّت أفكارك، وقد يحصل ذلك من خلال مشكلة للشريك العزيز عليك. تثير مسألة صحية دقيقة انتباهك إلى أنك مهمل بحق وضعك الصحي، فتقرر الاهتمام به.