منتخب مصر يواصل تدريباته بالإمارات استعدادا لوديتي زامبيا و الجزائر

واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته استعدادا لمباراتي زامبيا و الجزائر المقرر لهما يومي ١٢ و ١٦ أكتوبر الجاري باستاد هزاع بن زايد بالإمارات .

شارك في تدريب منتخب مصر ال٢٥ لاعبا المختارين للمعسكر وهم : محمد الشناوي، محمد صبحي، محمد أبوجبل، محمد هاني، عمر كمال، محمد حمدي، أحمد فتوح، على جبر، ياسر إبراهيم، محمد عبدالمنعم، أحمد سامي، طارق حامد و مروان عطية، أحمد سيد زيزو، احمد نبيل كوكا ، محمد النني، محمود حماده، حمدي فتحي، محمد صلاح، مصطفي فتحي، عمر مرموش، محمود تريزيجيه و حسين الشحات، مصطفي محمد، مروان حمدي .

تواجد في تدريب منتخب مصر الكابتن عامر حسين عضو إتحاد الكرة المصري و رئيس البعثة و الكابتن حازم إمام عضو إتحاد الكرة و المشرف على المنتخب .

IMG_0475

IMG_0474

IMG_0472

IMG_0471

IMG_0473

IMG_0470

IMG_0468

IMG_0469

IMG_0466

IMG_0465

IMG_0464