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الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بايدن: أولويتنا عدم إبقاء أي أمريكي رهينة في أي مكان بالعالم

بايدين
بايدين
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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن دعم أمريكا لإسرائيل لا يتعلق بالحزب الجمهوري أو الديمقراطي، بل يتعلق بأمن إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدًا أنه تشاور مع الإسرائيليين حتى يستعيدوا الرهائن والمحتجزين، وأنه كرئيس أولويته عدم إبقاء أي أمريكي رهينة في أي مكان في العالم.

وأضاف بايدن، خلال كلمة له حول الأوضاع في غزة، نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أن الولايات المتحدة أرسلت حاملة الطائرات من أجل الردع، بجانب اسطول عسكري في شرق المتوسط وسيبقيها هناك

 

وذكر أن هناك أكثر من 1000 إسرائيلي قتلوا بالإضافة إلى 14 أمريكيًا، مشيرًا إلى أن كثيرًا من العائلات الإسرائيلية تنتظر الأخبار بشأن القتلى أو الأسرى الاسرائيليين.

 

وأكد أن الولايات المتحدة تقف مع إسرائيل بوضوح، وستحرص بلاده على أن تحصل إسرائيل على ما تريده للدفاع عن نفسها ضد الهجمات التي تشنها المقاومة الفلسطينية.

 

وادعى الرئيس الأمريكي، أن حماس ليس لها الحق أن تقوم بما فعلته، وكأي دولة في العالم من حق اسرائيل أن تدافع عن نفسها، حسب قوله.

 

وأشار الرئيس الأمريكي أنه أجرى اتصالًا برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مقدمًا دعمه وتضامنه الكامل لإسرائيل، مؤكدًا أن كلا الجانبين يطبقان قانون الحرب، والولايات المتحدة تسند ظهر اسرائيل، وسنحرص على أن الديمقراطية الاسرائيلية قادرة عن الدفاع عن نفسها، حسب قوله. 

وأكد جو بايدن، أنه تم توفير الأسلحة الاعتراضية والذخائر للقبة الحديدية حتى لا ينقص الاحتلال الاسرائيلي أي شيء تحتاجه للدفاع، مشيرًا إلى أن إدارته تشاور مع الكونجرس الأمريكي مطالبًا إياه بأن يأخذ تدبيرًا فوريًا كي يكون هناك مساعدة لحليفتهم.

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