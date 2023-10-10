بالصور.. أمانة القاهرة بحزب حماة الوطن تفتتح مقر "السيدة زينب"

افتتح قيادات أمانة القاهرة بحزب حماة الوطن مقر أمانة السيدة زينب بقطاع جنوب القاهرة

شهد الافتتاح قيادات الأمانة العامة يتقدمهم اللواء أ.ح/ صلاح المعداوي أمين عام القاهرة و المهندس محمد جمال الدين أمين التنظيم والمهندس يوسف رشدان أمين الإعلام.



وكان فى استقبال قيادات أمانة القاهرة المهندس اسماعيل نصر الدين أمين قطاع جنوب و خالد المالكي أمين تنظيم القطاع و الدكتورة كريمة الغريب مساعد أمين القطاع ومجموعة كبيرة من قيادات قطاع جنوب القاهرة وقيادات أمانة السيدة زينب علي رأسهم المستشار محمد عباس أمين القسم و خالد اسماعيل أمين التنظيم



وقال اللواء صلاح المعداوي أمين عام محافظة القاهرة إن افتتاح مقر السيدة زينب تفعيلا لخطة أمانة القاهره التي تستهدف فتح مقرات الأقسام والشياخات بكافة قطاعات القاهرة، لتوسيع دائرة تواجد الحزب وسط جموع الشعب المصري، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وشدد علي أن السياسة العامة للحزب تستهدف في أحد محاورها فتح مقرات داخل الأقسام لخدمة أكبر عدد من الجماهير بفاعلية وكفاءة .

من جانبه أكد المهندس محمد جمال الدين أمين تنظيم القاهرة أن الأمانة تعمل وفق الأسس التي وضعتها قيادات حزب حماه الوطن بقيادة الفريق جلال الهريدي رئيس الحزب، واللواء أ.ح أحمد العوضي نائب رئيس الحزب، واللواء طارق نصير أمين عام الحزب، والدكتور أحمد العطيفي أمين تنظيم الجمهورية.