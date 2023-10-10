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الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

إضاءة 23 مستشفى ومركزًا فى 15 محافظة احتفالًا باليوم العالمي للصحة النفسية.. (صور)

إفتتاح اول معمل لتركيبات الأسنان بمستشفيات “الصحة النفسية”

جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية
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احتفلت وزارة الصحة والسكان، باليوم العالمي للصحة النفسية وذلك بإقامة العديد من الأنشطة والفعاليات تحت شعار (تهون وتحلي بصحتنا النفسية) ، برعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، علي مستوي المستشفيات التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان في محافظات مصر.
وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن فعاليات الاحتفال بدأت منذ التاسع من أكتوبر، بإضاءة23  مستشفى ومركزا للصحة النفسية في 15 محافظة، بالإضافة إلى جذب انتباه المواطنين لاحتفالية اليوم العالمي للصحة النفسية من خلال إطلاق عددا من القوارب في نهر النيل ترفع شعار الوزارة والأمانة الغامة للصخة النفسية، بمحافظتى سوهاج والقاهرة .
وضمن فعاليات الاحتفال، افتتحت الدكتورة منن عبدالمقصود، قسمًا جديدا للعلاج النفسى وأول معمل لتركيبات الأسنان الثابتة والمتحركه بمستشفى الخانكة، فيما تقيم جميع مستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، العديد من الأنشطة العلمية، التي تتضمن الندوات التثقيفية للمرضى وذويهم، إلى جانب إقامة اللأنشطة الترفيهية والتثقيفية والمسابقات التي تقدمها الأمانة للأطفال المترددين على العيادات بالمستشفيات.

وأشارت الدكتورة منن عبد المقصود، إلي تنظيم ماراثون جري ، في العديد من المحافظات تزامنا مع الاحتفال باليوم للصحة النفسية، شمل (مركز عباس حلمى، مستشفى بنها، مستشفى أسوان، مستشفى دمياط،  مستشفى المنيا، مركز علوان، مستشفى أسيوط، مستشفى العباسية، مركز  شبراقاص ،مستشفى شبين الكوم، مستشفى سوهاج، مستشفى مصر الجديدة، مستشفى حلوان، مستشفى المعمورة، مستشفى الدميره ، ومارثون رياضي  داخل مستشفى الخانكة، ومباريات في كرة القدم للمرضى) . 

يذكر أنه يتم الاحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية يوم 10 أكتوبر من كل عام، وتحرص وزارة الصحة والسكان، على الاهتمام بالصحة النفسية للمواطنين، من خلال تنظيم حملات وندوات دورية، تستهدف رفع الوعي النفسي لدى المرضى وأسرهم، بالإضافة إلى أن مستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، تقدم خدمات واستشارات الصحة النفسية وعلاج الإدمان، من خلال العيادات الخارجية أو العلاج في الأقسام الداخلية بمستشفيات ومراكز الصحة النفسية التابعة للأمانة أو من خلال المنصة الوطنية الإلكترونية للصحة النفسية وعلاج الإدمان. 
 

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