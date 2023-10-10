نائب محافظ البحيرة تعتمد عددًا من المخططات التفصيلية لـ 4 مراكز

اعتمدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، اليوم الثلاثاء، المخطط التفصيلي لـ 4 مراكز في إطار الجهود التى تقوم بها الدولة لتنظيم أعمال البناء والقضاء على العشوائيات والبناء المخالف، وإستيعاب الزيادة السكانية وإستكمال أعمال التطوير والتنمية بكافة مدن ومراكز المحافظة.

واعتمدت المخطط التفصيلي لقرية شرنوب التابعة لمركز دمنهور، كما تم إعتماد المخطط التفصيلي لقرية عزب الأوقاف بناحية زرقون القبلية بمركز دمنهور، المخطط التفصيلي لمنطقة النشو بمدينة إيتاي البارود، كما تم إعتماد قرية حوض فارس وقرية جعيف التابعة للوحدة المحلية لقرية النبيرة بمركز إيتاي البارود.

وكما اعتمدت نائب محافظ البحيرة، المخطط التفصيلي لمنطقة أبيس الخامسة التابعة للوحدة المحلية بكوم اشو بمركز كفر الدوار، كما تم إعتماد تعديل شارع عمر بن الخطاب بمنطقة المراكبية بكفر الدوار، المخطط التفصيلي لقرية منشأة خياط التابعة للوحدة المحلية بالكوم الأخضر بمركز حوش عيسى.

وقالت نائب المحافظ، إنه تم عرض جميع المخططات التفصيلية السالف ذكرها باللوحة الزجاجية الموجودة بالوحدة المحلية لكل قرية لمدة 15 يوم لتلقي تظلمات المواطنين والأهالي لعرضها على لجنة المخططات التفصيلية.

وصرحت المهندسة منال عبد المنعم، مدير عام التخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة، أنه تم التنسيق مع الوحدات المحلية وعرض جميع التظلمات المقدمة من المواطنين خلال الفترة القانونية وتم البت فيها من خلال لجنة المخططات التفصيلية المشكلة بالقرار رقم 1093 لسنة 2016 وذلك وفقًا لأحكام القانون 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما للعمل بموجبهم قانوناً وذلك تيسيراً على المواطنين ومنعاً لظهور العشوائيات حرصاً على الصالح العام، مشيرةً إلى أنه قد تم التصديق مع الوحدات المحلية المختصة وتم إعتمادها في ضوء المخططات الإستراتيجية المعتمدة من الهيئة العامة للتخطيط العمراني.