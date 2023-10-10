فيتوريا يعطي تعليمات خاصة لمصطفي محمد قبل مباراة زامبيا

اجتمع البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، في جلسة خاصة مع مصطفى محمد مهاجم الفريق خلال تواجده مع بعثة منتخب مصر في الإمارات، استعدادا لخوض مبارتين وديتين أمام زامبيا والجزائر يومي 12 و16 من شهر أكتوبر الجاري، ضمن خطة الإعداد لبطولة أمم أفريقيا المقبلة والتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وطالب البرتغالي من مهاجم الفراعنة التركيز في الفترة المقبلة مع المنتخب لتحقيق الاهداف المطلوبة لمنتخب بلاده.

موكدا له ان سعيد للغاية بالاداء الذي يقدمه مع فريقه الفرنسي، وتمني له الاستمرار في هذا المستوي مع فريقه ومنتخب مصر ليصبح مثل محمد صلاح نجم المنتخب والمحترف فى صفوف فريق ليفربول الانجليزي.