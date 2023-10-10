سلطنة عمان تحتفل بأسبوع الفضاء العالمي

احتفلت سلطنة عُمان ممثلة بالجمعية الفلكية العُمانية مع دول العالم بأسبوع الفضاء العالمي الذي يصادف الفترة من 4-10 أكتوبر من كل عام، وهي فعالية سنوية تقام للترويج للفضاء والاستكشاف الفضائي وتعزيز التعليم حول الفضاء وعلومه المتعددة ما يعكس الاهتمام المتزايد بالفضاء وأبحاثه.

وحول هذه الظاهرة قالت غيداء بنت خالد الجابرية نائبة رئيس لجنة علوم الفضاء بالجمعية الفلكية العُمانية: إن أسبوع الفضاء العالمي هو فعالية سنوية تحتفل بها العديد من الدول حول العالم للترويج للفضاء والاستكشاف الفضائي، حيث نظمت الجمعية فعاليات وأنشطة متعددة خلال هذا الأسبوع لزيادة الوعي بأهمية الفضاء والتعليم حول العلوم الفضائية.

وتابعت الجابرية أن أعضاء الجمعية الفلكية العُمانية قاموا خلال أسبوع الفضاء برصد للشمس والبقع الشمسية وحلقات عمل تفاعلية ومحاضرات علمية، تناولوا موضوعات مثل الاستكشاف الفضائي، وأهمية علوم الفضاء وريادة الأعمال في الفضاء، وتمثلت هذه الأنشطة في مختلف مدارس السلطنة وبعض الأنشطة التفاعلية في متحف الطفل ورصد جماهيري في سمد الشأن بمحافظة شمال الشرقية.

وذكرت أن أسبوع الفضاء العالمي يتزامن مع فعاليات هاكاثون ناسا لتطبيقات الفضاء الذي تنظمه جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بإبراء. وحصل فريق الجمعية الفلكية العُمانية على أفضل فريق في مجال تحدي سوق العلوم المفتوحة وقام بتقديم محاضرات عن الفضاء والفلك في فروع جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بمحافظة مسقط ونزوى وإبراء وتمت إقامة رصد جماهيري لكوكبي المشتري وزحل للمشاركين بهاكاثون ناسا لتطبيقات الفضاء المقام في ولاية بدية.

وتعتبر الجمعية الفلكية العُمانية هذه الفعاليات فرصة لتعزيز الوعي العام بالفضاء والعلوم الفضائية ولتشجيع المزيد من الشباب على الاهتمام بهذا المجال مما يسهم في صناعة الفضاء في المستقبل.