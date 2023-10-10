البنتاجون: الولايات المتحدة تعزز إسرائيل بأنظمة الدفاع الجوي والذخائر

قال مسؤول كبير بوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة "تعزز" الدفاعات الجوية والذخائر لإسرائيل في أعقاب الهجمات التي شنتها المقاومة الفلسطينية السبت الماضي.

ونقلت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية عن المسؤول قوله: "نحن على اتصال دائم ومستمر مع نظرائنا في إسرائيل لتحديد ثم دعم متطلباتهم الأكثر إلحاحا".

ورفض المسؤول تحديد الأسلحة الدقيقة التي طلبها الإسرائيليون، واكتفى فقط بأنها تشمل "ذخائر من مختلف الأنواع ومعدات أخرى".

بالإضافة إلى ذلك، يعمل البنتاجون عبر مؤسسة وزارة الدفاع بما في ذلك مع القيادة المركزية الأمريكية لتقييم الذخائر والمعدات الأخرى الموجودة في المخزون الأمريكي والتي يمكن إتاحتها بسرعة لإسرائيل.

وتحركت واشنطن بسرعة لمساعدة إسرائيل بعد الهجمات حيث أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن الأحد الماضي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن "المساعدة الإضافية" في طريقها إلى قوات الدفاع الإسرائيلية.. وقال بايدن إن المزيد من المساعدة ستصل في الأيام المقبلة.