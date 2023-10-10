رئيسا النواب الأردني والوطني الفلسطيني يؤكدان أهمية اتخاذ موقف برلماني عربي مساند لفلسطين

أكد رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي، ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، أهمية اتخاذ موقف برلماني عربي مساند للشعب الفلسطيني في ظل الأوضاع التي يشهدها قطاع غزة من حرب مدمرة يشنها الاحتلال الإسرائيلي.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس رئيس المجلس أحمد الخلايلة، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية خلدون حينا، ورئيس لجنة فلسطين فايز بصبوص، على "أهمية وتأثير الدور الذي يقوم به الملك عبدالله الثاني في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني والدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس".

وأوضحا "أهمية التقاط المجتمع الدولي للرسائل التحذيرية التي طالما أطلقها الملك عبد الله الثاني، والتي أكد فيها أن إنكار الحق الفلسطيني وعدم توفير العدالة للشعب الفلسطيني، وغياب الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية، واستمرار انتهاك المقدسات وبناء المستوطنات من شأنه تأجيج الصراع وإبقاء المنطقة على صفيح من التوتر والغليان".

وأكدا أهمية مضامين خطاب الملك عبد الله الثاني في الجمعية العامة للأمم المتحدة أخيرا، والذي قدم للعالم رسائل واضحة في الدفع قدما بعملية السلام عبر حل الدولتين بوصفه الضامن للحق الفلسطيني، وعلى رأس ذلك إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.

وفي ختام اللقاء، دعا فتوح اتحاد البرلمان العربي لعقد جلسة طارئة لمناقشة التصعيد والأوضاع في القدس والضفة وقطاع غزة في ظل التطورات الأخيرة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية.