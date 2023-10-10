سكرتير مساعد الأقصر: محاسبة أي مسئول متقاعس عن خدمة المواطنين.. صور

أكدت هدى حسن المغربي سكرتير عام محافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، أن المحافظة تسعى جاهدة لتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين وبحث شكواهم ومطالبهم لضمان تحقيق الأستجابة السريعة وتقديم الدعم اللازم وتسهيل الإجراءات والتعاملات الحكومية، مع التشديد على كافة المسئولين والجهات المنوطة بتحري الدقة فى دراسة كل طلب وشكوى مقدمة من المواطنين لضمان منح كل ذو حق حقه، مؤكدة أنه يتم محاسبة أي مسئول متقاعس عن خدمة المواطنين.

جاء ذلك خلال عقد لقاءات اليوم المفتوح مع المواطنين، بمقر ديوان عام المحافظة بشكل دوري أسبوعيا، بحضور محمود فاروق مدير إدارة خدمة المواطنين، ورؤساء المدن ووكلاء الوزرات والمديريات المختلفة، وذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بتكثيف جهود إدارة خدمة المواطنين لبحث كافة الطلبات والشكاوى المقدمة من المواطنين وإيجاد أنسب الحلول لها بما يتماشى مع القانون.

وتم خلال اللقاءات، الاستماع وبحث كافة الطلبات والشكاوى المقدمة من قبل المواطنين، حيث أكدت السكرتير العام للمحافظة على ضرورة سرعة الرد على كافة الشكاوى التي تم عرضها وتسهيل إجراءات حلها ورفع أي معاناة وتذليل أي عقبات تواجه المواطنين في كافة القطاعات بمختلف مراكز وقرى المحافظة، مشيرة إلى أنه يتم فحص والرد على كافة الشكاوى المقدمة من المواطنين وإعطاء كل ذي حق حقه مع تبسيط الإجراءات المتعلقة بمعاملاتهم في ظل ما تسمح به اللوائح والقانون.

من جانبه، أوضح محمود فاروق مدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام محافظة الأقصر، أنه تم بحث ودراسة ما يزيد عن 30 طلب مقدم من المواطنين خلال لقاء اليوم المفتوح المنعقد بديوان عام محافظة الأقصر، مشيرا إلى أن الحالات التى تم بحثها ودراستها تنوعت ما بين طلبات للبحث عن وظائف وتوفير سكن وصرف معاشات أو مساعدات، وتم الإستجابة السريعة لمطالبهم وتقديم الدعم اللازم للحالات الأولي بالرعاية من أجل تحقيق الأمن الإجتماعى والحياة الكريمة لهم.

فيما وجه محافظ الأقصر، المسئولين بسرعة فحص شكاوى وطلبات المواطنين التي تتعلق بطلبات المساعدات، أو معاش تكافل وكرامة التى تقدم بها المواطنين الأولى بالرعاية، وذلك استمرارا لجهود الدولة التي تبذلها بشأن توفير الحماية الاجتماعية وتقديم الدعم للأسر الأولى بالرعاية، مؤكدا أن جميع الجهات الحكومية تقوم بالبت وإزالة أسباب الشكاوى التى يتم إرسالها إليها فى وقت قياسى، وهو ما ساهم في تحسين معدلات الإنجاز وتطور مستويات الأداء في حل الشكاوى.

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