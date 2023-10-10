صيدلة الزقازيق تحتفل باستقبال الطلاب الجدد والقدامي

شهد اليوم د٠عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بجامعة الزقازيق د.إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ، حفل استقبال الطلاب الجدد والقدامي بكلية الصيدلة الذي يقام تحت إشراف د٠أمل الجندي عميد الكلية، وبتنظيم من اتحاد الطلاب وأسرة طلاب من أجل مصر.

حضر حفل الاستقبال د.محمد بركة عميد الكلية الأسبق و د٠حنان النحاس وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، و د٠ نهلة يونس وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و د٠نرمين عوني منسق برنامج الصيدلة الإكلينيكية ، و د٠وائل شاهين مدير عام الكلية ، وعدد من رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس بالكلية

بدأت فعاليات الحفل بالسلام الجمهوري، ثم تلاوة ما تيسر من آيات من الذكر الحكيم ، وأعقبه فيلم تسجيلى عن انتصارات أكتوبر المجيدة بعيون صناع الحياة .

وخلال كلمته هنأ د٠عاطف حسين أبنائه الطلاب بالعام الدراسي الجديد تزامنا مع انتصارات أكتوبر المجيدة ، معرباً عن سعادته البالغة لتواجده بكلية الصيدلة، وأشاد بروح التعاون التي تسود الكلية ومجهودات د.امل الجندى عميد الكلية وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإدارى ، مؤكدا أن خريجي كلية الصيدلة يتميزون بالكفاءة العالية التي تتوافق مع متطلبات سوق العمل.

ومن جانبها تقدمت د٠أمل الجندي عميد الكلية بخالص الشكر والتقدير لإدارة الجامعة علي تقديم كامل الدعم للطلاب ، كما أشارت إلي أن كلية الصيدلة تُعد الطالب من السنه الأولى بشكل مهنى وفقا لمتطلبات الجودة وآليات التحول الرقمى ، حيث يتم تدريب الطلاب لتنمية مهاراتهم بجانب الدور الأكاديمى الذي تقوم به الكلية ، بالإضافة إلى مساعدة الطلاب فى الأنشطة الطلابية .

وعلي هامش الزياره تفقد د٠عاطف حسين ود٠إيهاب الببلاوي المعرض الفني للجوال بالتعاون مع اتحاد الطلاب وأسرة طلاب من أجل مصر ، كما تم التقاط صورا تذكارية فى ختام الحفل مع الطلاب .