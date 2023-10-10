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الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

محافظ القاهرة: تكثيف الحملات التفتيش على الأسواق للتأكد من صحة الغذاء

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
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شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة علي مديرية الطب البيطرى بالقاهرة بتكثيف الحملات بالتعاون مع مديريتي الصحة والتموين ومباحث التموين والأحياء للتفتيش على الأسواق ومحال بيع اللحوم والأسماك والدواجن ومصنعاتها بكافة أحياء  العاصمة، للتأكد من صحة الغذاء المطروح بالأسواق للمواطنين.
وأكد  محافظ القاهرة، ضرورة استمرار حملات ضبط الأسواق وتفعيل التفتيش والرقابة لحماية المستهلك من أساليب الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.
وفى هذا السياق أشار د. صبرى زينهم مدير مديرية الطب البيطري، إلي أن الحملات الدورية على الأسواق تمكنت من ضبط  33 طن غير صالحة وتشمل أسماك وكبده ولحوم مجمدة ولحوم أبقار ولحوم بتلو ومصنعات لحوم واحشاء ولحوم طيور، من بينها 8 أطنان مصنعات لحوم ، و3 أطنان لحوم طيور، و16 طن أسماك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير المحاضر اللازمة وإحالة المخالفات للنيابة المختصة لاتخاذ اللازم.

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التموين اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ضبط الأسواق مديرية الطب البيطري
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