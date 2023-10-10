بالصور.. "المزارعون" يستفيدون من منظومة تجميع وتدوير قش الأرز في صناعة الأعلاف

واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تكثيف حملات توعية المزارعين بمنظومة جمع وتدوير قش الأرز بالمحافظات المسموح فيها بزراعة الأرز .

وقال الدكتور محمد عبدالعال، رئيس قطاع استصلاح الأراضي بالوزارة، إن القطاع يواصل حملات توعية المزارعين بمنظومة جمع وتدوير قش الارز في المناطق التابعة للقطاع بمراقبة شرق القناة منطقة سهل الطينة كذلك بمراقبة كفر الشيخ، مشيرًا إلى حرص المزارعين على الاستفادة من قش الأرز في صناعة أعلاف المواشي مما يحقق لهم عائدا اقتصاديا مربحا.

وكان وزير الزراعة، قد صرح في وقت سابق، بأن منظومة جمع وتدوير قش الأرز خلال السنوات الماضية حققت أهدافها وكانت نموذجا ناجحا ومتميزاً للتكامل الحكومي والتعاون المثمر والبناء بين أجهزة الدولة المختلفة بإتباع منهج متكامل وتشاركي يضمن دمج البعد البيئي مع الاقتصادي لافتا الى انها ساهمت في خلق فرص عمل جديدة في المناطق الريفية لصغار المزارعين، والمؤسسات الأهلية، حيث حققت عائد اضافي لمزارعي الارز، بما ساهم في زيادة دخولهم.

وأوضح "القصير" اننا نسعى لتعظيم الاستفادة من كافة المخلفات الزراعية في انتاج الأسمدة العضوية، وأعلاف غير تقليدية وأيضا خلق قيمة مضافة، وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الزراعة تكثف جهودها في المحافظات المسموح فيها بزراعة الأرز لتوعية المزارعين بأهمية الاستفادة من منظومة جمع وتدوير قش الأرز لتحقيق عائد اقتصادي ومنع الحرق للحفاظ على البيئة من التلوث.

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