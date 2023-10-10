الصحة الفلسطينية: 788 شهيدا و4100 جريح في عدوان الاحتلال على غزة والضفة

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إن حصيلة الشهداء في عدوان الاحتلال الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة والضفة الغربية، والمتواصل منذ يوم السبت الماضي، ارتفعت إلى 788 شهيدا ونحو 4100 جريح.

وأوضحت الصحة الفلسطينية أن عدد الشهداء في قطاع غزة ارتفع إلى 770 شهيدا، بينما ارتفع عدد الجرحى إلى 4000 جريح، وذلك مع تواصل القصف المكثف على جميع أنحاء القطاع، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأضافت أن 18 شهيدا ارتقَوا في الضفة الغربية بينهم 3 أطفال، بينما أصيب نحو 100 مواطن، وذلك بعد ارتقاء الشاب محمد ماجد إبراهيم حماد (20 عاما) متأثرا بجروحه التي أصيب بها في مخيم العروب شمال الخليل.